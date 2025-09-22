Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 24 сентября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении МЧС по Свердловской области предупреждают, что плохая погода в регионе ещё задержится. Синоптики прогнозируют сильный ветер.
В период непогоды спасатели советуют держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач.
В случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
«24 сентября местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте бдительны!»,
– говорится в сообщении МЧС.
В период непогоды спасатели советуют держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач.
В случае ЧП нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Предупреждение о непогоде объявило свердловское МЧС
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Смог неделю будет держаться в Свердловской области
16 сентября 2025
16 сентября 2025