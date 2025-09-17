Возрастное ограничение 18+
70 нарушений совершили водители автобусов за три дня в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
За профилактический рейд «Автобус», который сотрудники екатеринбургской ГИБДД проводили с 17 по 19 сентября, было зарегистрировано 70 нарушений.
Как рассказали в пресс-группе ГИБДД, 33 нарушения были связаны с управлением автобусом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена; 11 машин были выпущены в рейс без техосмотра, кроме того; один водитель ехал с неисправным рулём. Всего было проверено 165 автобусов.
Сообщается, что следить за работой общественного транспорта Госавтоинспекция продолжит и вне рейдов.
Напомним, только за первые часы рейда дорожными инспекторами было выявлено 24 нарушения.
«При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, госавтоинспекторы будут принимать меры по запрещению дальнейшего движения автобусов, а в отношении водителей и организаторов перевозки возбуждать административные материалы»,
– сказали в ГИБДД.
