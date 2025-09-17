70 нарушений совершили водители автобусов за три дня в Екатеринбурге

– сказали в ГИБДД.

«При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, госавтоинспекторы будут принимать меры по запрещению дальнейшего движения автобусов, а в отношении водителей и организаторов перевозки возбуждать административные материалы»,