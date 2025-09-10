Возрастное ограничение 18+
За утро сотрудники ГИБДД выявили 24 нарушения при проверке автобусов в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 17 сентября, в Екатеринбурге началось профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого сотрудники ГИБДД будут проверять водителей общественного транспорта. Планируется, что рейд будет продолжаться два дня.
Однако, как рассказали в пресс-группе ГИБДД, только за утро инспекторы выявили 24 нарушения, большинство из которых связано с техническими неисправностями транспорта.
Госавтоинспекторы обращают внимание на то, что при проверке сотрудники ДПС проверяют не только соблюдение водителем ПДД, но и соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, а также соблюдение правил использования тахографов и прохождение технического осмотра.
«Напоминаем, что при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, принимаются меры по запрещению дальнейшего движения автобуса, а в отношении водителей и организаторов перевозок составляют административные материалы»,
– сказали в ГИБДД.
