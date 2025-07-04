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В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия улицы Комсомольской
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия на улице Комсомольской, от Библиотечной до здания №80.
На официальном городском портале сообщается, что ООО «АльмакорГруп» ограничит движение на этом участке с 18 июля до 30 сентября. Там будут вести работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Из-за перекрытия изменится схема движения автобусов № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)», № 54 «Синие Камни – Краснолесье».
Они будут ходить в обоих направлениях по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Егоршинский подход – Владимира Высоцкого – Малышева – Мира (обратно Гагарина) – проспект Ленина – и далее по маршрутам.
Ранее сообщалось, что движение на Комсомольской будет закрыто с 16 июня до 31 августа.
На официальном городском портале сообщается, что ООО «АльмакорГруп» ограничит движение на этом участке с 18 июля до 30 сентября. Там будут вести работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Из-за перекрытия изменится схема движения автобусов № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)», № 54 «Синие Камни – Краснолесье».
Они будут ходить в обоих направлениях по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Егоршинский подход – Владимира Высоцкого – Малышева – Мира (обратно Гагарина) – проспект Ленина – и далее по маршрутам.
Ранее сообщалось, что движение на Комсомольской будет закрыто с 16 июня до 31 августа.
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