В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие на Пехотинцев и Надеждинской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На двух улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга ещё на месяц продлили сроки перекрытия.
Как сообщается на официальном городском портале, движение на улице Пехотинцев, от Надеждиной до переулка Проходного, и на улице Надеждинской от Пехотинцев до здания № 24 будет закрыто до 31 октября. Напомним, специалисты ООО «Проспект» ведут работы по строительству коллектора реки Ольховки. Ожидалось, что они закончат до 1 октября.
Объезжать перекрытие предлагается по улицам Бебеля – Автомагистральная – Маневровая – Таватуйская.
