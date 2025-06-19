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В мэрии Екатеринбурга предупреждают о пяти перекрытиях в Верх-Исетском районе

13.47 Пятница, 20 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга запланировано несколько ремонтных и строительных работ, требующих закрытия дорожного движения.

Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации сообщают о пяти продолжающихся и запланированных перекрытиях на улицах Юрия Исламова, Металлургов, Светлореченской, Пехотинцев и Танкистов.

Одно из них связано со строительством улицы Юрия Исламова. Из-за этого с 30 июня по 31 августа будет закрыто движение на пересечении улиц Юрия Исламова и Металлургов. На период строительства за ТРЦ «Мега» будет организован временный разворот для заезда на дублёр улицы Металлургов вдоль ТРЦ «Мега» для тех, кто едет из центра города.

Ещё одно перекрытие ожидается на улице Светлореченской. Её участок, от улицы Соболева до заезда к зданию № 6 по улице Малопрудной, закроют с 28 до 30 июня.

Также продлевается перекрытие на улицах Пехотинцев и Надеждинской в связи со строительством коллектора реки Ольховка. Движение по улице Пехотинцев, от улицы Надеждиной до переулка Проходного и от улицы Пехотинцев до здания № 24 по улице Надеждинской, будет закрыто ещё до 20 июля. Затем улицу Пехотинцев перекроют от переулка Проходного до улицы Сортировочной с 23 июля по 1 октября.

Кроме этого, участок улицы Танкистов в районе дома №19 будет закрыт с 7 июля по 7 августа. Там также будут строить коллектор, но уже для хозяйственно-бытовой канализации.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:24 Чешский образовательный центр отказался возвращать жительнице Свердловской области деньги за неполученное обучение
14:38 Парень без водительских прав на «ВАЗе» попал в ДТП на Академика Шварца в Екатеринбурге
13:47 В мэрии Екатеринбурга предупреждают о пяти перекрытиях в Верх-Исетском районе
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12:02 Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене
11:02 В Екатеринбурге на улице Ключевской вспыхнул автомобиль
10:41 Передовой томограф помог екатеринбургским хирургам провести сложную операцию на сердце
10:05 Мигранты помогли Екатеринбургу увеличить население на 20 тысяч человек
09:35 На проспекте Ленина в Екатеринбурге Havel сбил женщину с ребёнком
09:10 Обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге подросткам вновь продлили содержание в СИЗО
21:16 В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина
20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
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