Более 20 тысяч свердловчан приняли участие в «Кроссе нации» в Екатеринбурге
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» прошёл главный региональный старт всероссийского дня бега «Кросс нации». В мероприятии приняли участие более 20 тысяч человек, об этом сообщает информационный портал Свердловской области.
Всего старты прошли в 72 муниципалитетах Свердловской области. Особенностью этого года стал забег «Связь поколений», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Около 500 участников, преодолевших дистанцию в 2025 метров, получили памятные медали.
Напомним, что сегодня и завтра в Свердловской области перекроют дороги из-за «Кросса Нации» и Дня города.
