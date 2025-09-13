Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области перекроют дороги 20 и 21 сентября из-за «Кросса Нации» и Дня города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в выходные временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, изменения связаны с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации» и праздничных мероприятий в честь Дня города.
20 сентября перекрытия затронут сразу несколько муниципалитетов региона. В Екатеринбурге движение будет ограничено на улицах Пирогова, Татищева, Крауля и Репина с раннего утра до полудня. В Богдановиче улицы Ленина, Гагарина, Партизанская и Первомайская перекроют с 09.00 до 14.00. В этот же день ограничения вводятся в Заречном, Режe, Североуральске, Серове, Талице, Верхней Салде, а также в посёлке Ачит Красноуфимского района. В Кушве, где пройдут мероприятия ко Дню города, улица Магистральная будет закрыта с 13.00 до 23.00.
21 сентября изменения коснутся Каменска-Уральского и Тугулыма. В Каменске-Уральском ограничения движения будут действовать с 09.30 до 14.00 на проспекте Победы и улице Ленина, а также вблизи администрации и магазина «Россия». В Тугулыме с 09.00 до 10.00 временно закроют несколько перекрёстков.
20 сентября перекрытия затронут сразу несколько муниципалитетов региона. В Екатеринбурге движение будет ограничено на улицах Пирогова, Татищева, Крауля и Репина с раннего утра до полудня. В Богдановиче улицы Ленина, Гагарина, Партизанская и Первомайская перекроют с 09.00 до 14.00. В этот же день ограничения вводятся в Заречном, Режe, Североуральске, Серове, Талице, Верхней Салде, а также в посёлке Ачит Красноуфимского района. В Кушве, где пройдут мероприятия ко Дню города, улица Магистральная будет закрыта с 13.00 до 23.00.
21 сентября изменения коснутся Каменска-Уральского и Тугулыма. В Каменске-Уральском ограничения движения будут действовать с 09.30 до 14.00 на проспекте Победы и улице Ленина, а также вблизи администрации и магазина «Россия». В Тугулыме с 09.00 до 10.00 временно закроют несколько перекрёстков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за ремонта трамвайных путей на станции Шарташ четыре трамвайных маршрута направят в другие районы Екатеринбурга
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Улицу Советских женщин закроют до конца ноября в Екатеринбурге
11 сентября 2025
11 сентября 2025