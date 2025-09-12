Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургская епархия призвала запретить частным клиникам делать аборты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В телеграм-канале Екатеринбургской епархии призвали лишить частные клиники права проводить аборты.
Поводом для такого призыва стал рейтинг регионов с самым большим количеством абортов, в котором Свердловская область заняла второе место. В епархии убеждены, что в таких итогах виноваты частные клиники, игнорирующие регламенты Минздрава о «неделе тишины».
Там также подчеркнули, что часть коммерческих медучреждений уже отказалась от подобной процедуры, но этого, как убеждены представители церкви, недостаточно.
Напомним, что в Свердловской области в 2024 году было проведено 16 938 абортов. Ранее также отмечалось, что это меньше, чем было сделано в 2023 году.
«Вопрос этот необходимо решать прямо сейчас путем лишения частных клиник права на совершение аборта»,
– считают в епархии Екатеринбурга.
