Свердловская область вошла в тройку регионов с самым большим количеством абортов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область попала в первую тройку регионов, где в 2024 году было сделано больше всего абортов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.
Так, за прошлый год больше всего абортов было совершено в Москве – 20 222, в Свердловской области – 16 938, и в Красноярском крае – 11 794. Информационное агентство отмечает, что при этом общее количество абортов в упомянутых регионах снизилось по сравнению с 2023 годом.
В Московской области беременность прерывали 10 648 раз, а в Санкт-Петербурге – 10 363.
Реже всего делали аборт в Ненецком автономном округе – 188 за 2024 год. Также относительно небольшое количество процедур было проведено в Чукотском автономном округе – 248, и в Еврейской автономной области – 682.
