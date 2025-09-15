Возрастное ограничение 18+

Перепады температуры на 24°C за сутки ожидаются в Свердловской области

16.40 Среда, 17 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно прогнозам синоптиков «Уральского гидрометцентра», в Свердловской области ожидаются температурные качели в 24°C за сутки: от -2°C до +22°C.

В четверг, 18 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +3...+8°C, местами заморозки до -2°C; днём +16...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +6...+8°C, днём +17...+19°C. Ветер 2-7 м/сек.

В пятницу, 19 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3...+8, в горах и низинах заморозки до -2°C; днём +17...+22°C. Ветер 2-7 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +6...+8°C, днём +18...+20°C. Ветер 2-7 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
