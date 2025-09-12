Возрастное ограничение 18+
На месяц в Екатеринбурге закрыли движение по Ломоносова от Избирателей до Восстания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Уралмаше приступили к третьему этапу работ по модернизации тепловых сетей на улице Ломоносова, в связи с чем зона перекрытия сдвинулась в сторону улицы Восстания.
Как накануне сообщили на официальном городском портале, специалисты ЕТК закрывают движение от улицы Избирателей до улицы Восстания. Работы начались сегодня, 16 сентября, и продлятся до середины следующего месяца — 16 октября.
Объехать перекрытие можно по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября.
В мэрии также добавили, что на данный момент работы будут проводиться без перекрытия перекрёстка улиц Ломоносова и Восстания. Его закроют в рамках четвёртого этапа с 17 октября по 5 ноября.
Как накануне сообщили на официальном городском портале, специалисты ЕТК закрывают движение от улицы Избирателей до улицы Восстания. Работы начались сегодня, 16 сентября, и продлятся до середины следующего месяца — 16 октября.
Объехать перекрытие можно по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября.
В мэрии также добавили, что на данный момент работы будут проводиться без перекрытия перекрёстка улиц Ломоносова и Восстания. Его закроют в рамках четвёртого этапа с 17 октября по 5 ноября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Улицу Советских женщин закроют до конца ноября в Екатеринбурге
11 сентября 2025
11 сентября 2025
В многоквартирном доме в Кушве обрушилось перекрытие
10 сентября 2025
10 сентября 2025