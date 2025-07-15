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До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В конце месяца на двух улицах Уралмаша начнутся работы по модернизации тепловых сетей, которые продлятся до середины ноября. В этот период движение на обоих улицах будет закрыто.
Как сообщили в пресс-службе администрации Вечерним ведомостям, первая улица, на которой будут менять трубы, – Краснофлотцев. Работы там будут ввести от дома № 14 до дома № 22. Они продлятся с 27 июля по 15 ноября 2025 года. В это время движение транспорта будет направлено по улицам Бабушкина, Баумана, Корепина и Старых большевиков.
Вторая улица – Ломоносова. Там работы пройдут в четыре этапа:
– Первый этап: с 28 июля по 15 августа от дома № 28 по улице Ломоносова до улицы Победы;
– Второй этап: с 16 августа по 15 сентября от дома №26 на Ломоносова до улицы Избирателей;
– Третий этап: с 16 сентября по 16 октября от Избирателей до Восстания;
– Четвёртый этап: с 17 октября по 5 ноября от дома №91 на Восстания до дома №73 на улице Ломоносова (с закрытием перекрёстка).
Движение транспорта в этот период будет направлено по улицам Победы – Бакинских комиссаров – Восстания – 40-летия Октября.
Как сообщили в пресс-службе администрации Вечерним ведомостям, первая улица, на которой будут менять трубы, – Краснофлотцев. Работы там будут ввести от дома № 14 до дома № 22. Они продлятся с 27 июля по 15 ноября 2025 года. В это время движение транспорта будет направлено по улицам Бабушкина, Баумана, Корепина и Старых большевиков.
Вторая улица – Ломоносова. Там работы пройдут в четыре этапа:
– Первый этап: с 28 июля по 15 августа от дома № 28 по улице Ломоносова до улицы Победы;
– Второй этап: с 16 августа по 15 сентября от дома №26 на Ломоносова до улицы Избирателей;
– Третий этап: с 16 сентября по 16 октября от Избирателей до Восстания;
– Четвёртый этап: с 17 октября по 5 ноября от дома №91 на Восстания до дома №73 на улице Ломоносова (с закрытием перекрёстка).
Движение транспорта в этот период будет направлено по улицам Победы – Бакинских комиссаров – Восстания – 40-летия Октября.
«В период проведения работ на 1, 2 и 3 этапах схемы движения общественного транспорта останутся без изменений. В ходе 4 этапа работ будет введена временная остановка для троллейбусов №№ 29, 33, 38 через перекресток улицы Восстания с улицей Ломоносова. Движение автобусов №№ 053, 80 будет осуществляться по временной схеме через улицу Индустрии и улицу Коммунистическая»,
– предупредили в мэрии.
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