До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам

первая улица, на которой будут менять трубы, – Краснофлотцев

Вторая улица – Ломоносова





– предупредили в мэрии. «В период проведения работ на 1, 2 и 3 этапах схемы движения общественного транспорта останутся без изменений. В ходе 4 этапа работ будет введена временная остановка для троллейбусов №№ 29, 33, 38 через перекресток улицы Восстания с улицей Ломоносова. Движение автобусов №№ 053, 80 будет осуществляться по временной схеме через улицу Индустрии и улицу Коммунистическая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В конце месяца на двух улицах Уралмаша начнутся работы по модернизации тепловых сетей, которые продлятся до середины ноября. В этот период движение на обоих улицах будет закрыто.Как сообщили в пресс-службе администрации Вечерним ведомостям,. Работы там будут ввести от дома № 14 до дома № 22. Они продлятся с 27 июля по 15 ноября 2025 года. В это время движение транспорта будет направлено по улицам Бабушкина, Баумана, Корепина и Старых большевиков.. Там работы пройдут в четыре этапа:Движение транспорта в этот период будет направлено по улицам Победы – Бакинских комиссаров – Восстания – 40-летия Октября.