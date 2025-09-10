Возрастное ограничение 18+
За неделю от укусов клещей в Свердловской области пострадало 60 человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области от укусов клещей пострадали 60 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю до этого было зарегистрировано 100 таких случаев.
Всего с начала сезона клещей сняли с 28,8 тысячи человек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 10% ниже среднего многолетнего показателя.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в этом году госпитализировали 201 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — 366. Подтвердился энцефалит у 73 пациентов, боррелиоз — у 243.
За неделю до этого было зарегистрировано 100 таких случаев.
Всего с начала сезона клещей сняли с 28,8 тысячи человек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 10% ниже среднего многолетнего показателя.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в этом году госпитализировали 201 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — 366. Подтвердился энцефалит у 73 пациентов, боррелиоз — у 243.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области подвели итоги купального сезона 2025 года
10 сентября 2025
10 сентября 2025