Еженедельное количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области сократилось до сотни
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершается клещевой сезон. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю от членистоногих пострадало около 100 человек.
Всего же с начала сезона было зарегистрировано 28,7 тысячи случаев укуса клещей.
«Это на 4 % выше аналогичного периода прошлого года и на 10 % ниже среднего многолетнего показателя», – говорят в ведомстве.
С начала сезона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано 198 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 360 человек. Энцефалит подтвердился у 64, боррелиоз – у 230.
