Бастрыкин затребовал доклад по делу о пострадавшем под трамваем пенсионере в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после инцидента с участием трамвая, в результате которого пострадал 85-летний мужчина. 13 сентября водитель транспортного средства начал движение от остановки, не убедившись, что все пассажиры покинули салон. Пенсионер не успел выйти и упал на проезжую часть, после чего трамвай наехал на него. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Следственные органы СК России по Свердловской области начали проверку по факту оказания небезопасных транспортных услуг.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о результатах первоначальных следственных действий, а по окончании расследования — полный отчёт о его итогах.
