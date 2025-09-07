Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге трамвай наехал на ногу пассажиру, выпавшему из салона
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня в 13.50 на улице Халтурина, 37а произошло ДТП с участием трамвая маршрута №19. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
По предварительным данным, при начале движения водительница не убедилась, что все пассажиры покинули салон, и продолжила поездку. В этот момент один из пассажиров, мужчина 1940 года рождения, упал на рельсы, после чего трамвай наехал на него.
Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Известно, что трамвай вела жительница Екатеринбурга 1979 года рождения со стажем управления транспортом категории Tm 12 лет. Она пояснила автоинспекторам, что не заметила мужчину, который не успел выйти из салона.
