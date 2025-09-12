Возрастное ограничение 18+
Ремонт съезда на Р-242 в районе Первоуральска перенесли на 22 сентября
Иллюстрация: ФКУ «Уралуправтодор»
В Первоуральске работы в рамках капитального ремонта на федеральной автодороге Р-242 «Пермь–Екатеринбург» на участке км 325–км 326, съезд в город, планируется начать ориентировочно 22 сентября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
Ранее съезд планировалось закрыть с 15 по 17 сентября, но работы перенесли. Ограничения будут связаны с капитальным ремонтом дорожного покрытия. Транспорт, следующий из Перми в Екатеринбург, на время ремонта будет направлен по разворотной петле.
Водителей просят заранее учитывать возможные затруднения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы. Актуальную информацию о дорожной ситуации можно уточнить по телефону 8-800-200-63-06.
