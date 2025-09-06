Возрастное ограничение 18+
На трассе Р-242 в районе Первоуральска временно появится разворотная петля
Фото: Юлия Кольтенберг
С 15 по 17 сентября на федеральной автодороге Р-242 «Пермь – Екатеринбург» будет перекрыт съезд в Первоуральск на участке с 325-го по 326-й километр. Об этом предупреждает свердловское ФКУ «Уралуправтодор».
Как поясняют в казённом учреждении, ограничения связаны с проведением работ в рамках капитального ремонта. Транспорт, следующий из Перми в сторону Екатеринбурга, временно направят по разворотной петле. Водителей просят учитывать возможные затруднения и заранее планировать маршрут.
В «Уралуправтодоре» напоминают: в период ремонта особенно важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы. Справочную информацию о дорожной обстановке можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.
