Вертолётная катастрофа под Билимбаем: с пилота хотят взыскать расходы за лечение
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Уральская транспортная прокуратура хочет взыскать с пилота вертолёта Robinson R44 расходы на оказание медицинской помощи после крушения воздушного судна под посёлком Билимбай. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Проверка показала, что 12 июня 2024 года пилот, не имевший образования в сфере гражданской авиации и соответствующей квалификации, совершил полёт на вертолёте без сертификата летной годности. В результате технической неисправности воздушное судно упало. Пассажирке был причинён тяжкий вред здоровью, пилот получил травмы средней тяжести. Медицинскую помощь, включая стационарное лечение, амбулаторное наблюдение и скорую помощь, оказали за счёт средств обязательного медицинского страхования на сумму 462 246,92 рублей.
Транспортным прокурором в Первоуральский городской суд направлено исковое заявление о взыскании этих расходов с пилота. Рассмотрение дела взято прокуратурой на контроль.
Напомним, на борту вертолёта находились пилот, бизнесмен из Билимбая Игорь Чистовский, и пассажирка, дизайнер из Екатеринбурга Эльнара Дворникова. Дворникова оказалась в реанимации, ей сделали две операции, одна из которых на позвоночнике. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стало попадание постороннего предмета в трансмиссию вертолёта. В расследовании также отмечено, что срок службы двигателя, произведённого в США в 2004 году, истёк ещё в 2016 году, а пилот никогда не проходил обучение у инструктора и управлял вертолётом, обучаясь на компьютерном симуляторе. Кроме того, он не уведомлял официально о полёте и хранил вертолёт на своём участке в селе Новоалексеевском.
