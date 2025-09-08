Возрастное ограничение 18+
Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области возможны перепады температуры на 22°C за сутки. Такие прогнозы делают синоптики «Уральского гидрометцентра».
В субботу, 13 сентября, в регионе преимущественно без осадков, температура ночью +2…+7°C, местами до -2°C, а днём +15…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +4…+6°C, но в окрестностях города возможно понижение температуры до -1°C, днём +16…+18°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 14 сентября, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью +5…+10°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 13 сентября, в регионе преимущественно без осадков, температура ночью +2…+7°C, местами до -2°C, а днём +15…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +4…+6°C, но в окрестностях города возможно понижение температуры до -1°C, днём +16…+18°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 14 сентября, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью +5…+10°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Дожди обещают в Свердловской области в выходные
05 сентября 2025
05 сентября 2025
Свердловскую область ожидают облачные дни и кратковременные дожди
06 сентября 2025
06 сентября 2025