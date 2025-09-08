Возрастное ограничение 18+

Перепады температуры на 22°C прогнозируют в Свердловской области

17.20 Пятница, 12 сентября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области возможны перепады температуры на 22°C за сутки. Такие прогнозы делают синоптики «Уральского гидрометцентра».

В субботу, 13 сентября, в регионе преимущественно без осадков, температура ночью +2…+7°C, местами до -2°C, а днём +15…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +4…+6°C, но в окрестностях города возможно понижение температуры до -1°C, днём +16…+18°C. Ветер 3-8 м/сек.

В воскресенье, 14 сентября, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью +5…+10°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +7…+9°C, днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
