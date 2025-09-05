Возрастное ограничение 18+
Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с 15 сентября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Теплее в домах Екатеринбурга может стать уже на следующей неделе. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.
Об этом говорится в его телеграм-канале.
Ранее синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха ночью до -4°C. В Екатеринбурге, по их прогнозам, в ближайшую ночь ожидается +4°C.
«Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнёт поступать в социальные учреждения, а затем – в многоквартирные дома»,
– написал градоначальник.
