Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие ночи в Свердловской области ожидаются заморозки до -4°C, температура днём при этом может подняться до +22°C.
В четверг, 11 сентября, в регионе ночью +4…+9°C, на севере до -2°C, местами кратковременный дождь; днём +8…+13°C, преимущественно без осадков, но на юге тоже дождь. Ветер 4-9 м/сек, ночью возможны порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +7…+9°C, днём +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 12 сентября, в Свердловской области преимущественно без осадков. Температура ночью +1…+6°C, в горах и низинах до -4°C; днём +12…+17°C, на крайнем севере до +22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +4…+6°C, днём +12…+14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
