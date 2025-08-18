Возрастное ограничение 18+
Учителя физики из Екатеринбурга обвиняют в применении физической силы к восьмикласснику
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге учителя физики из школы №123 обвиняют в применении физической силы к ученику во время урока.
По версии обвинения, 13 марта 2025 года на уроке у восьмого класса педагог бросил ручку в одного из учеников, после чего заломил ему руку и повёл к директору.
Мужчине вменяют статью 156 Уголовного кодекса РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением».
Сейчас дело находится на рассмотрении у мирового судьи первого участка Академического судебного района. Заседания проходят в закрытом формате.
«Обвинение полагает, что в результате действий учителя несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, при этом потерпевший испытал физическую боль»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
