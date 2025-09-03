Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о проектировании новых станций екатеринбургского метро
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь заговорили о новых станциях метро. На этот раз в СМИ появилась информация о том, что в уральской столице готовы приступить к их проектировке.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что концепции будут приниматься в ходе подготовки и проведения выставки 100+ TechnoBuild. Первые проекты собираются показать в ноябре.
Напомним, в прошлом году забронировали 22 земельных участка, чтобы застройщики не занимали места под потенциальные станции.
