Перепады температуры почти на 20°C прогнозируют в Свердловской области

09.57 Понедельник, 8 сентября 2025
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области прогнозируются перепады температуры от +19°C днём до 0°C ночью. Также синоптики обещают дожди.

Сегодня, 8 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днём +14...+19°C. Ветер 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге сегодня кратковременный дождь, днём +17...+19°C. Ветер 3-8 м/сек.

Во вторник, 9 сентября, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +5...+10°C, при прояснении до 0°C, днём +10...+15°C. Ветер 3-8 м/сек.

В столице Урала тоже кратковременный дождь, ночью +8...+10°C, днём +12...+14°C. Ветер 3-8 м/сек.

В среду, 10 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +4...+9°C, при прояснении до 0°C, днём +11...+16°C. Ветер 3-8 м/сек.

В уральской столице ночью +7...+9°C, кратковременный дождь; днём +14...+16°C, без существенных осадков. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
