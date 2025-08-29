Возрастное ограничение 18+
Дожди обещают в Свердловской области в выходные
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области обещают быть дождливыми. Также синоптики предупреждают о перепадах температуры от +4°C ночь до +23°C.
В субботу, 6 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +11...+16°C, на севере до +6, днём +16...+21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +14...+16°C, днём +18...+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 7 сентября, в регионе переменная облачность, ночью +9...+14°C, в горах и низинах до +4°C, местами небольшой дождь; днём +18...+23°C, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, небольшой дождь; днём +20...+22°C, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
