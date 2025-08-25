Возрастное ограничение 18+
МЧС предупреждает о сильных дождях 4 сентября в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, 4 сентября ожидаются сильные дожди. Также осадки прогнозируются 5 числа.
В четверг, 4 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный. Температура ночью +8...+13°C, днём +15...+20°C, на севере до +12°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, ночью +11...+13°C, днём +16...+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 5 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью +9...+14°C, небольшой, местами умеренный дождь; днём +16...+21°C, в отдельных районах небольшой дождь, в горах до умеренного. Ветер 4-9 м/сек, в горах отдельные порывы до 17 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, небольшой дождь; днём +18...+20°C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
