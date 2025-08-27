Возрастное ограничение 18+
В первые классы екатеринбургской школы № 149 зачислили на 41% меньше детей мигрантов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В новом учебном году в екатеринбургской школе №149 на Сортировке, где традиционно самый большой процент детей мигрантов, в первом классе их оказалось на 41% меньше.
Издание 66.ru, ссылаясь на мэрию, сообщает, что в этом году в первые классы зачислили 64 ребёнка из семей мигрантов, тогда как в прошлом году их было 109 человек – сейчас они учатся во втором классе.
Вероятно, такая тенденция связана с тем, что в этом году, чтобы поступить в школу, детям иностранных граждан нужно было сдавать обязательный тест на знание русского языка. С ним, напомним, в Екатеринбурге справилось только 26,5% детей.
