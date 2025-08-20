Возрастное ограничение 18+
Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге сдали тест по русскому языку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшим летом в Екатеринбурге экзамен на знание русского языка, необходимого для зачисления в школу детей мигрантов, писали 426 ребят, но справились с заданиями меньше трети.
Как рассказали на официальном городском портале уральской столицы, тестирование успешно прошли 113 детей – 26,5%.
Отмечается, что требования, которые предъявляли к уровню знаний детей, отличались в зависимости от возраста. Так, ребята, которым только предстоит поступление в первый класс, проходили только устное собеседование. Для ребят постарше также были предусмотрены написание сочинения, чтение с выражением и пересказ прочитанного текста.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин приводил данные, согласно которым в Свердловской области экзамен по русскому языку сдали менее 20% детей мигрантов.
«В июне и июле текущего года экзамен для поступления в школу сдал 31 ребёнок. В августе с тестированием справились 82 человека»,
– сообщили в мэрии.
