Возрастное ограничение 18+
Начало сентября обещает быть дождливым в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сентябрь встречает жителей Свердловской области дождливой погодой. Синоптики предупреждают о умеренных и сильных осадках.
Сегодня, 1 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +12...+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, +17...+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность. Ночью температура воздуха +5...+10 °C, преимущественно без осадков, местами туман. Во второй половине дня +14...+19 °C, на юге местами небольшие дожди, на юго-западе до умеренных. Ветер ночью слабый, днём на юге 4–9 м/сек.
В столице Урала в течение дня без существенных осадков, но вечером ожидается небольшой дождь. Температура ночью +8...+10°C, днём +15...+17°C. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
В среду, 3 сентября, в Свердловской области облачно, дожди, местами сильные. Температура ночью +6...+11°C, днём +14...+19°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице дождь, ночью +9...+11°C, днём +14...+16°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 1 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +12...+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, +17...+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 2 сентября, в Свердловской области переменная облачность. Ночью температура воздуха +5...+10 °C, преимущественно без осадков, местами туман. Во второй половине дня +14...+19 °C, на юге местами небольшие дожди, на юго-западе до умеренных. Ветер ночью слабый, днём на юге 4–9 м/сек.
В столице Урала в течение дня без существенных осадков, но вечером ожидается небольшой дождь. Температура ночью +8...+10°C, днём +15...+17°C. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
В среду, 3 сентября, в Свердловской области облачно, дожди, местами сильные. Температура ночью +6...+11°C, днём +14...+19°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице дождь, ночью +9...+11°C, днём +14...+16°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дожди ожидаются в выходные в Свердловской области
29 августа 2025
29 августа 2025