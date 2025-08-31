Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о выгнанных из общественного транспорта школьниках из-за неоплаченного проезда в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге некоторых детей, вопреки обещаниям властей сделать проезд в общественном транспорте для школьников бесплатным, заставляли платить и выгоняли из транспорта при отказе.
Ранее власти анонсировали бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга. Инициатива должна была начать действовать с 1 сентября, но, вероятно, не до всех сотрудников транспортной системы донесли эту информацию.
Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» сообщает о двух случаях, когда у школьников попросили плату за проезд, один из которых закончился тем, что ребёнка выгнали из трамвая. Однако такая ситуация не везде. Телеграм-издание также пишет, что на 18-м маршруте кондуктор спрашивала у детей, являются ли они школьниками, и не брала с них оплату.
В мэрии призвали запомнить время, номер маршрута и остановку, на которой требовали оплатить проезд или выгнали из транспорта.
Ранее власти анонсировали бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга. Инициатива должна была начать действовать с 1 сентября, но, вероятно, не до всех сотрудников транспортной системы донесли эту информацию.
Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» сообщает о двух случаях, когда у школьников попросили плату за проезд, один из которых закончился тем, что ребёнка выгнали из трамвая. Однако такая ситуация не везде. Телеграм-издание также пишет, что на 18-м маршруте кондуктор спрашивала у детей, являются ли они школьниками, и не брала с них оплату.
В мэрии призвали запомнить время, номер маршрута и остановку, на которой требовали оплатить проезд или выгнали из транспорта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию