В Екатеринбурге предложили сделать бесплатный проезд для школьников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задумались о бесплатном проезде для школьников в общественном транспорте. Такую идею озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер на совещании работников сферы образования города.
Сделать это он предложил уже с 1 сентября, добавив, что уже поручил екатеринбургской мэрии проработать эту задачу.
«С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста – с 7 до 18 лет – в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей»,
– передают слова Паслера в региональном ДИПе.
Подчеркивается, что если инициативу примут, то Екатеринбург будет первым городом России, где такая мера распространяется на всех школьников без исключения.
В администрации Екатеринбурга эту информацию агентству «ЕАН» подтвердили, добавив, что, поскольку эта мера не будет временной, нужен переходный период, чтобы дети получили справки в школах, а деньги, которые им уже зачислили на проездные, вернули.
Ранее врио губернатора анонсировал увеличение скидки при оплате проезда в общественном транспорте через СБП с сентября. Региональные власти обещают, что до 31 декабря 2025 года пассажиры в Екатеринбурге и на ряде маршрутов в Берёзовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице будут получать скидку в девять рублей при оплате поездки через QR-код или NFC-терминал.
