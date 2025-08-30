Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ожидается туман на федеральных трассах 1 сентября
Фото: Вечерние ведомости
Ночью и утром 1 сентября в отдельных районах Свердловской области ожидается туман, предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06», — сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, что 1 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью местами возможен туман, ветер будет слабым. Температура ночью составит от 3 до 8°, днём воздух прогреется до 14–19°.
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06», — сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, что 1 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью местами возможен туман, ветер будет слабым. Температура ночью составит от 3 до 8°, днём воздух прогреется до 14–19°.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дожди и похолодание прогнозируют в Свердловской области
27 августа 2025
27 августа 2025