Первые дни сентября в Екатеринбурге и области пройдут с дождями и прояснениями

В последний день августа на Урале ожидается облачная погода с прояснениями. По информации Уральского УГМС, местами пройдут небольшие дожди, а на юге региона днём возможны умеренные осадки. Ветер будет южным с переходом на восточный, 2–7 м/с, днём местами порывы до 12 м/с. Температура ночью составит 5–10°, днём 12–17°. В Екатеринбурге ночью обойдётся без дождя, столбики термометров покажут около 9°, днём ожидается дождь и до 13°.1 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью местами возможен туман, ветер будет слабым. Температура ночью составит от 3 до 8°, днём воздух прогреется до 14–19°. В Екатеринбурге первый день сентября пройдёт без существенных осадков, ночью температура составит около 7°, днём до 18°.2 сентября характер погоды существенно не изменится. Ночью вновь возможен туман, а днём на юге области местами пройдут небольшие дожди, на юго-западе — умеренные. Ветер ночью будет слабым, днём на юге восточный 4–9 м/с. Ночная температура ожидается 5–10°, днём 14–19°. В Екатеринбурге осадков в первой половине дня не прогнозируется, однако к вечеру возможен небольшой дождь. Ночью температура составит около 9°, днём — 16°