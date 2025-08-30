Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад о проверке загрязнения реки Выя в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле Следственный комитет проводит проверку по сообщениям о нарушениях природоохранного законодательства. В СМИ и социальных сетях ранее появлялась информация о том, что в реку Выю в течение длительного времени могли сбрасываться неочищенные канализационные стоки. Жителей города беспокоит состояние реки и возможное влияние загрязнения на жилые районы и детские учреждения.
Как сообщает СК России, по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял её ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.
Ранее, 28 августа, реку обследовали специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с природоохранной прокуратурой. Они не обнаружили прямого сброса сточных вод с характерным запахом, однако зафиксировали следы возможного загрязнения в районе гаражного комплекса. Для уточнения ситуации сотрудники «Центра экологического мониторинга и контроля» отобрали пробы воды, которые сейчас проходят лабораторные исследования.
В министерстве уточнили, что после получения результатов анализов будет подготовлена справка, а материалы направят в надзорные органы для дальнейших решений.
