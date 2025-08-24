Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле проверили реку Выя после жалоб жителей на сброс сточных вод

14.34 Суббота, 30 августа 2025
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
В Нижнем Тагиле специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с представителями межрайонной природоохранной прокуратуры провели обследование реки Выя. Поводом для проверки стали обращения горожан к врио губернатора и в СМИ, где сообщалось о сбросе сточных вод в водоём.

Жители были обеспокоены по поводу возможного загрязнения реки и его влияния на экологическую ситуацию рядом с жилыми домами и детскими учреждениями. Проверка состоялась 28 августа. В ходе обследования прямого сброса сточных вод с характерным запахом нечистот специалисты не выявили. Однако были зафиксированы следы возможного сброса в районе гаражного комплекса, хотя характерного запаха они не имели.

Для установления степени загрязнения сотрудники «Центра экологического мониторинга и контроля» отобрали пробы воды из реки. Сейчас они проходят лабораторные исследования.

Как уточнили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, после получения результатов анализов будет подготовлена справка, а материалы направят в надзорные органы для дальнейшего принятия мер.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
