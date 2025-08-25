Возрастное ограничение 18+
Дожди ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В последние дни августа в Свердловской области ожидается прохладная погода. Также синоптики прогнозируют небольшие дожди.
В субботу, 30 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура ночью +6...+11°C, днём +13...+18°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +8...+10°C, небольшой дождь; днём +15...+17°C, преимущественно без осадков. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В воскресенье, 31 августа, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, на юго-западе до умеренного. Температура воздуха ночью +5...+10°C, днём +13...+18°C. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +8...+10°C, преимущественно без осадков; днём +14...+16°C, небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
