В Екатеринбурге продолжаются пикеты против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области продолжаются одиночные пикеты против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ.
Сегодня с плакатом вышел молодой человек, обращающийся к Денису Паслеру с просьбой вернуть парку участок №13, который хотят застроить. Пикетчик считает, что для строительства административного корпуса и общежития училища олимпийского резерва №1 нужно выбрать другой участок.
Отметим, что пикеты против сокращения территории парка, которое может стать уже четвёртым за последние 30 лет, стали регулярными.
«Меня до глубины души задевает ситуация с парками в нашем городе»,
– говорит молодой человек.
