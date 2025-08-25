Возрастное ограничение 18+
Пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ вновь прошёл в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора прошёл очередной одиночный пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ.
С плакатом, адресованным к временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру, вышла местная жительница. Она не хочет, чтобы парк становился меньше.
С плакатом, адресованным к временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру, вышла местная жительница. Она не хочет, чтобы парк становился меньше.
«Я живу рядом с парком всю свою сознательную и бессознательную жизнь. На моих глазах в парке произошло три застройки, сейчас готовится четвёртая застройка. Юридически оформлено всё грамотно, но исторически, фактически и биологически участок 13 – это парк. Это знают все жители близлежащих территорий. Минспорта пытается продвинуть идею какой-то полезной застройки, но на самом деле невозможно представить в густонаселённом районе что-то более полезное, чем парк»,
– сказала пикетчица.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
25 августа 2025
25 августа 2025
«ЭкоДозор» зовёт посубботничать в Основинском парке
20 августа 2025
20 августа 2025