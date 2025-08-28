Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прошёл пикет против строительства полигона промышленных отходов
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге у резиденции губернатора Свердловской области прошёл ещё один одиночный пикет, но уже по другому поводу – пикетчица выступает против строительства полигона промышленных отходов.
С плакатом, на котором изображена одна из наиболее известных достопримечательностей Нижнесергинского района – «Ангел единой надежды» из парка «Оленьи ручьи», вышла жительница района. Полигон ПНТЗ, впрочем, собираются строить на территории другого природного объекта – Дидинского леса.
Пикетчица убеждена, что размещение полигона промышленных отходов может стать «экологической катастрофой для всего Урала».
Ранее у резиденции свердловского губернатора проходил пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ.
Ранее у резиденции свердловского губернатора проходил пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ.
