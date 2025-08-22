Возрастное ограничение 18+
Из-за четырёх изображений в соцсетях серовчанина будут судить за неуважение чувств верующих
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове суд рассмотрит уголовное дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении чувств верующих.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом для возбуждения дела по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих) стали четыре изображения, которые он опубликовал в одной из социальных сетей в 2023, 2024 и 2025 годах.
Дело будет рассматривать мировой судья третьего судебного участка Серовского судебного района.
Напомним, ранее похожее дело рассмотрели в Екатеринбурге, где за оскорбление чувств верующих после публикации в телеграм-канале судили организатора вечеринок Станислава Словиковского.
«Согласно заключениям эксперта, указанные изображения содержат информацию, направленную на оскорбление чувств верующих из числа лиц, исповедующих христианство, и на унижение религиозного достоинства группы лиц, исповедующих христианство»,
– сказали в ведомстве.
