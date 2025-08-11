Возрастное ограничение 18+
Патимайкеру из Екатеринбурга вынесли приговор по делу об оскорблении чувств верующих
Фото: судебный участок №2 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга
Мировая судья участка №2 Железнодорожного судебного района Екатеринбурга Юлия Денисова приговорила организатора вечеринок Станислава Словиковского к 200 часам обязательных работ.
Вину Словиковский не признал, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Приговор пока не вступил в законную силу.
Поводом для возбуждения уголовного дела на патимайкера из Екатеринбурга, напомним, стала публикация в телеграм-канале, ориентированного на публикацию «взрослого» контента, с фотографиями девушек в откровенных нарядах на фоне элементов христианской атрибутики и символики. Станислав Словиковский был администратором этого канала.
Рассмотреть дело хотели ещё в конце июля, но судебное заседание пришлось отложить из-за болезни Словиковского.
