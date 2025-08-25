Возрастное ограничение 18+

Дожди и похолодание прогнозируют в Свердловской области

17.06 Среда, 27 августа 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области. Ночью ожидается понижение температуры до +6°C. Также ожидаются дожди и сильный ветер.

В четверг, 28 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +7...+12°C, днём +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +10...+12°C, днём +15...+17°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.

В пятницу, 29 августа, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +6...+11°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.

В столице Урала тоже небольшой дождь, ночью +9...+11°C, днём +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
25 августа 2025
Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
18 августа 2025
О дождях и гроза в Свердловской области вновь предупреждают синоптики
22 августа 2025
В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура до 28°
23 августа 2025

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
