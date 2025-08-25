Возрастное ограничение 18+
Дожди и похолодание прогнозируют в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области. Ночью ожидается понижение температуры до +6°C. Также ожидаются дожди и сильный ветер.
В четверг, 28 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +7...+12°C, днём +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +10...+12°C, днём +15...+17°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 29 августа, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +6...+11°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала тоже небольшой дождь, ночью +9...+11°C, днём +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 28 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +7...+12°C, днём +15...+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +10...+12°C, днём +15...+17°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 29 августа, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +6...+11°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала тоже небольшой дождь, ночью +9...+11°C, днём +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
18 августа 2025
18 августа 2025