Более 80% детей мигрантов в Свердловской области не сдали тест по русскому языку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области более 80% детей мигрантов не возьмут в школу из-за провальных результатов тестирования на знание русского языка.
Председатель государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своём телеграм-канале, что первые итоги приёмной компании в школы показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, принятых в школы. По его словам, это связано как с неполнотой либо недостоверностью предоставляемых документов (в том числе отсутствием подтверждения законного пребывания в России), так и с плохими результатами тестирования на знание русского языка.
Володин привёл данные, согласно которым в Свердловской области тест не сдали 53 ребёнка из 66, в Калужской области – 55 из 91, в Тульской области – 32 из 62, в Республике Коми – 11 из 14, в Крыму – 4 из 10.
