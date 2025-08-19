Возрастное ограничение 18+
С жителей Свердловская области стали в два раза реже снимать клещей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает снижаться активность клещей. За последнюю неделю от них пострадало 84 человека. Неделю назад клещи покусали 200 уральцев.
Всего с начала сезона в регионе зарегистрировали 28,6 тысячи случаев присасывания клещей. Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года, но на 10% ниже среднего многолетнего показателя, рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит за всё время в стационары области госпитализировано 196 человек. С подозрением на клещевой боррелиоз – 348 человек. Подтверждён диагноз энцефалита у 63 пациентов, боррелиоза – у 226
