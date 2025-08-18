Возрастное ограничение 18+
В свердловском Роспотребнадзоре сообщили о снижении активности клещей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что количество пострадавших от укусов клещей продолжает снижаться. За минувшую неделю было зарегистрировано около 200 таких случаев.
Всего было зарегистрировано 28,5 тысячи пострадавших.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области с начала сезона было госпитализировано 192 человека, на клещевой боррелиоз – 342 человека. Подтвердился энцефалит у 54 человек, боррелиоз – у 196.
«Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя»,
– отметили в ведомстве.
