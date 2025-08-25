Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге у резиденции свердловского губернатора вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ.
Сегодня, 26 августа, в одиночный пикет вышла жительница Юго-Западного микрорайона Надежда. Она обращается к чиновникам с просьбой вернуться к поиску альтернативного участка для строительства административного корпуса УОР №1.
Вчера с плакатом выходила другая жительница Юго-Западного.
Напомним, в следующем году на участке в «Собачьем» парке, где сейчас находится футбольное поле и 525 деревьев, планируют начать стройку общежития и административного корпуса Училища олимпийского резерва №1. Это уже четвертое сокращение территории парка, который в таком случае уменьшится в размерах с изначальных 20 до 13 гектаров.
