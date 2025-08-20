Возрастное ограничение 18+
Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
Фото: телеграм-канал «Сохраним парк 50-летия ВЛКСМ/Парк на Ясной» / t.me/park50letlive/900
Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора. С плакатом на улицу Пушкина вышла жительница Юго-Западного микрорайона Ольга Сосновских, сообщили в телеграм-канале «Сохраним Парк 50 лет ВЛКСМ/Парк на Ясной».
Ранее активисты насчитали на участке в парке площадью 2 гектара, на котором планируется строительство, 525 деревьев. В случае застройки это будет уже четвёртое сокращение территории парка за последние 30 лет.
Жители Екатеринбурга собрали свыше 6 000 подписей под заявлениями к чиновникам от местного до федерального уровней, провели ряд акций в парке и встреч с чиновниками и депутатами.
31 июля на встрече с местными жителями замминспорта СО Сергей Набоких обещал возобновить деятельность рабочей группы по поиску альтернативного участка для строительства общежитий и административного корпуса Училища олимпийского резерва в период с 11 по 14 августа, однако, по словам защитников парка, это обещание не было выполнено.
Ранее активисты насчитали на участке в парке площадью 2 гектара, на котором планируется строительство, 525 деревьев. В случае застройки это будет уже четвёртое сокращение территории парка за последние 30 лет.
Жители Екатеринбурга собрали свыше 6 000 подписей под заявлениями к чиновникам от местного до федерального уровней, провели ряд акций в парке и встреч с чиновниками и депутатами.
31 июля на встрече с местными жителями замминспорта СО Сергей Набоких обещал возобновить деятельность рабочей группы по поиску альтернативного участка для строительства общежитий и административного корпуса Училища олимпийского резерва в период с 11 по 14 августа, однако, по словам защитников парка, это обещание не было выполнено.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«ЭкоДозор» зовёт посубботничать в Основинском парке
20 августа 2025
20 августа 2025
Куда сходить в Екатеринбурге с 25 по 31 августа
24 августа 2025
24 августа 2025