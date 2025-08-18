Возрастное ограничение 18+
Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы. Также синоптики обещают в регионе постепенное похолодание.
Сегодня, 25 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Сегодня днём +23...+28°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +26...+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 августа, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +13...+18°C, днём +19...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала небольшой дождь, ночью +16...+18°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 27 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +9...+14°C, преимущественно без осадков, туман; днём +18...+23°C, дождь, местами сильный, гроза. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В уральской столице ночью +12...+14°C, преимущественно без осадков; днём +19...+21°C, дождь. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Сегодня днём +23...+28°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, днём +26...+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 августа, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +13...+18°C, днём +19...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала небольшой дождь, ночью +16...+18°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 27 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +9...+14°C, преимущественно без осадков, туман; днём +18...+23°C, дождь, местами сильный, гроза. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В уральской столице ночью +12...+14°C, преимущественно без осадков; днём +19...+21°C, дождь. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
18 августа 2025
18 августа 2025